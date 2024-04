Borgmestre og byrødder skal fordele EU-penge til døende byer

Det annoncerer erhvervsminister Morten Bødskov (S) og minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin (V) mandag.



- Vi skal sørge for, at Danmark ikke knækker over, siger Morten Bødskov.

- Og der er små- og mellemstore bymidter i vores land, hvor det kniber med detailhandlen, og hvor vi kan løfte vores bymidter, således at vi kan få mere liv i vores lokalsamfund.

De 140 millioner kroner kommer fra EU's Regionalfond.

Små og mellemstore byer

Støtten er primært tiltænkt små og mellemstore byer med mellem 4000 og 20.000 indbyggere.

Erhvervsministeriet nævner selv omlægning af gågader, klimasikring og omstilling af bymidternes erhverv som tiltag, støtten kan gå til. Pengene skal afsættes i 2024 og 2025.

For at få den "bedst mulige viden til bordet" består det nye udvalg blandt andet af en række kommunalpolitikere.

Det drejer sig om seks borgmestre og yderligere tre medlemmer af kommunalbestyrelser rundt om i landet.

Morten Bødskov ser dog ikke et problem i, at kommunalpolitikere er med i et udvalg, hvor de potentielt skal vurdere ansøgninger fra byer i deres egen kommune.

- Det går jeg ud fra, at man finder ud af i udvalget. Det her handler om, at vi har trukket borgmestre ind, der til dagligt sidder med den her diskussion, som har de gode eksempler og også ved, hvor skoen trykker.