Nu kan købmænd i de mindste byer søge støtte - men den kommer for sent

Flere krav til modtagere

Ifølge Morten Bødskov er det op mod 700 butikker i landet, der potentielt kan få del i støtten.

Ansøgere skal opfylde en række kriterier for at kunne modtage støtten.

Et af kriterierne er, at de skal kunne dokumentere en stigning i energiudgifter på mindst 50.000 kroner i 2022 sammenlignet med 2021.

Nystartede virksomheder, der ikke har mulighed for at fremvise energiudgifter fra 2021, kan søge om støtten, hvis de kan dokumentere energiudgifter for mindst 150.000 kroner i 2022.

Ansøgerne skal også være dagligvarebutikker, hvis primære formål er salg af dagligvarer. Mindst halvdelen af omsætningen skal komme fra dagligvaresalg.

Derudover må ansøgerne højest have, hvad der svarer til ti fuldtidsansatte.

Samlet lyder aftalen på 75 millioner kroner. Halvdelen skal gå til den direkte energistøtte, mens den anden halvdel skal gå til støtte til grøn omstilling.

Ansøgere, der opfylder kriterierne for energistøtten, kan yderligere søge om op til 50.000 kroner til konkrete investeringer i energiforbedrende tiltag.

For at få del i den grønne omstillingsstøtte kræves det, at ansøgerne samtidig selv finansierer 20 procent ekstra i tiltagene, og at tiltagene gennemføres senest et år efter, ansøgerne har fået tilsagn om støtten.

- De små butikker skal naturligvis også være med helt fremme i den grønne omstilling, hvor vi gør os uafhængige af olie og gas, siger administrerende direktør i DSK, Jannick Nytoft, og fortsætter:

- Derfor bakker De Samvirkende Købmænd (DSK) op om, at en del af hjælpen gives som støtte til grøn omstilling.