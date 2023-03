Brintrør bliver fed forretning for Syd- og Sønderjylland - eksperter ser milliardpotentiale

Danmark kan komme til at eksportere for adskillige milliarder kroner, når det kommer til den brintrørledning, som Danmark og Tyskland vil arbejde for at etablere.

Sådan lyder det fra Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

- Vi kan se, at markedet for brint i øjeblikket i industrielle processer er ret stort i Tyskland, Holland og Belgien – svarende til mere end tre gange det danske elforbrug, siger han.

- Hvis vi kan levere bare en brøkdel af det, så kan vi inden for en kort årrække komme til at eksportere for mere end otte milliarder kroner.