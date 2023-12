Danmark tæt på at få indført nye EU-regler om pant på tyske dåser

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.



Miljøminister Magnus Heunicke (S) har mandag på et EU-ministerrådsmøde i Bruxelles kæmpet for at få pant på dåser fra den tyske grænsehandel. Noget man ifølge ministeriet selv nu er lykkedes med.

De tyske grænsehandelsbutikker har gennem mere end 20 år solgt de pantfrie dåser til danskerne.

- I Rådets forslag, som i dag er blevet vedtaget, er reglerne blevet tydeliggjort, så der er juridisk klarhed om, at der ikke kan være nationale særregler i grænseregioner og dermed også, at der skal være tysk pant på, når en drikkevare sælges i Tyskland, skriver Miljøministeriet i pressemeddelelsen.



EU’s ministerråd skal nu forhandle med Europa-Parlamentet om en endelig aftale.



Panten på de tyske dåser fra grænsehandelen er en del af et kommende emballagedirektiv.

- Vi har haft et stærkt ønske om at få løst problemet med de pantfri dåser fra de tyske grænsehandelsbutikker, der ender i vores natur. For vi bruger i forvejen for mange af klodens ressourcer, og vi skaber for meget affald. Det slider på vores jordklode, og det skader vores miljø. Derfor skal vi have de tyske dåser ind i et pantsystem, så de kan blive til nye dåser frem for at ende i vores natur. Det er godt, at vi nu ser ud til at få klarere regler for, at der altid skal opkræves tysk pant i Tyskland uanset, hvor dåserne sælges og hvem de sælges til, udtaler Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Vicedirektør i Dansk Erhverv Henrik Hyltoft er glad for, at der kan være fælles europæiske regler på vej, efter at EU's miljøministre er blevet enige om pant på dåser ved grænsen.



- Jeg synes ikke, at ministeren skal hvile for længe på laurbærrene, for de her regler skal tidligst træde i kraft i 2029.

- Derfor synes jeg, at man skal lægge sig i selen fra dansk side for at få det hurtigere gennemført, siger han til Ritzau.