Nu kan nationale særregler være fortid efter årelang pantkrig

Fordelen ved at køre over grænsen for at handle har vekslet fra den ene side til den anden. Nogle gange har smør været billigere på den ene side end den anden, andre gange benzin og i gamle dage kunne man også købe frække film på den ene side, som man ikke kunne på den anden. Men øl har nu altid været billigere syd for grænsen. Men det var nu truet.

Det er lidt vanskeligt at finde ud af, hvordan det kom til at ske, men grænsekøbmændene fik den idé, at dåseøl til danske og svenske forbrugere var en eksportvare og derfor var fritaget for pant. Så i mange år har man kunnet slippe for tysk pant, hvis man skrev under på en erklæring om, at man ville køre skidtet til Danmark eller Sverige.