De bed sig i tungen, når de sagde mojn i København - nu har de fået sønderjysk ind på det kongelige

OMVE'N HJEMVE er skabt i samarbejde med Teatret Møllen i Haderslev. På Æ Teaters Instagramprofil har de fået hjælp af de syd- og sønderjyske skuespillere, Bodil Jørgensen og Lars Thiesgaard, til at gøre reklame for forestillingerne, hvor der nu kun er få ledige pladser tilbage.



Mindre teatre skal på de store scener

At Æ Teater får muligheden for at fremføre 'OMVE’N HJEMVE' er takket være ordningen KSelekt, der er et samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Statens Kunstfond.

Formålet med ordningen er at styrke udviklingen i det danske scenekunstmiljø, og det er positivt, når værker med et geografisk ophav vises for et større publikum. Det mener teaterhistoriker, Aletta Scavenius.

- Det er meget velkomment, at Det Kongelige Teater også inviterer både større og mindre grupper ind, så københavnerne får en mulighed for at se, hvad der foregår ude i landet, fordi der foregår rigtig meget interessant, siger hun.