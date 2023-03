Det ødelægger hendes døgnrytme i flere uger - Gudrun er modstander af sommertid

- Det er til at dø af grin over, for det vi sparer på strøm om aftenen, det henter vi jo så bare om morgenen i stedet for. Hvis du har et tæppe og skærer 30 procent af i den ene ende for så at lægge dem til i den anden ende, så bliver tæppet jo ikke længere, forklarer hun.

For nogle år siden meldte Gudrun Victoria Gotved sig til et eksperiment, hvor en gruppe borgere ikke stillede uret en time frem ved skiftet til sommertid. I stedet rykkede de deres skema en time tilbage, så de for eksempel mødte klokken syv i stedet for klokken otte.

- Det fungerede godt for mig. Min krop var ikke lige så træt, og den kunne bedre acceptere, at jeg skulle i seng klokken ni i stedet for klokken 10, så den metode har jeg brugt siden.

Giver det ikke det samme i forhold til døgnrytmen?

- Det handler om, at jeg ikke forsøger at snyde min krop. Min krop kan godt mærke, hvad klokken er. Jeg har en god tidsfornemmelse, siger Gudrun Victoria Gotved.

Den sløjfede time er vores time

Gudrun beskriver sit medlemskab af Landsforeningen mod sommertid som 'en stille protest', og indrømmer at hun ikke er specielt aktiv.

Hun deltager heller ikke ved landsforeningens generalforsamling, der finder sted klokken 02:00 natten til søndag. "Vores time", som formanden for landsforeningen, Jørgen Bak, kalder den.