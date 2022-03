I nat skal uret en time frem – måske for sidste gang

Kan måske blive sidste skift

Helt tilbage i marts 2019 traf et flertal i EU-Parlamentet en beslutning om, at de enkelte medlemslande skulle beslutte, om de ville blive ved med at skifte mellem normaltid og sommertid.

Fristen for den beslutning var i april 2020.

Det er dog ikke sket noget endnu, og det er endnu uvist, hvornår det kommer på tapetet igen.

Flere har udtrykt bekymring om, at forskellige dele af EU ville være i forskellige tidszoner som resultat af, at det er op til de enkelte lande at beslutte, hvilken tid man gør permanent.

I USA har man i senatet for nylig stemt for at gøre sommertid permanent fra 2023. For at det bliver indført, skal det godkendes i Repræsentanternes Hus og af den amerikanske præsident, Joe Biden.

Det er ikke slut endnu med de mange forårs- og sommertegn, for i starten af maj gør de lyse nætter deres indtog.