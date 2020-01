Du bestemmer: Fem forskningsprojekter i folkesygdomme dyster om millionpræmie

Det var en glad Anne Cathrine Gotfredsen, der vandt "Et Sundere Syddanmark 2019" for forskningsprojektet i svangerskabsforgiftning.

Projektet "Et Sundere Syddanmark" er nu klar til endnu en sæson.

Onsdag blev fem forskningsprojekter fra hele Region Syddanmark valgt ud, og syd- og sønderjyder samt fynboer kan være med til at bestemme, hvem der skal have del i to millioner kroner.

I Syd- og Sønderjylland deltager tre forskerhold i konkurrencen om de mange forskningskroner.

Fra den 12. april og tre uger frem til finaleshowet kan man stemme på de fem projekter via SMS.

Finaleshowet afvikles i samarbejde med TV 2 Fyn den 11. maj på Fyn.

Her er de fem forskningsprojekter:

1. Opdag lungekræft tidligere

Dette projekt foregår på onkologisk afdeling på Sygehus Lillebælt i Vejle. Her vil forsker Margrethe Høstgaard Bang Henriksen analysere store mængder data fra lungekræftramte personer ved hjælp af kunstig intelligens for at finde ud af, om man kan blive bedre til at opdage symptomer på lungekræft langt tidligere end i dag.

4.500 danskere får hver år konstateret lungekræft, men efter kun fem år er 50 procent af de ramte personer døde.

2. Psykiske mén efter hjertestop

På Sygehus Sønderjylland i Sønderborg vil forsker Janna Maria Borg undersøge, hvilke psykiske og kognitive mén, man risikerer at få, når man har overlevet et hjertestop.

Et nyt studie viser nemlig, at patienter, der har overlevet et hjertestop, har fem gange forøget risiko for selvmord.

Cirka 4.000 mennesker rammes hvert år af et hjertestop, og kun 16 procent overlever, hvis det sker uden for hospitalet. Mange slås med senfølger som depression, angst og posttraumatisk stress.

3. Blodprøver mod fedme

Et forskningsprojekt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg vil undersøge, om man kan finde årsagen til fedme i en blodprøve.

Forsker Else-Marie Bladbjerg vil undersøge stoffet fibrinogen hos 60 svært overvægtige patienter, der er henvist til fedmeoperation i Esbjerg. De alle have foretaget blodprøver før og efter operationen, hvor man undersøger, om der sker ændringer af niveauet af fibrinogen i kroppen efter operationen.

Der findes forskellige typer af fibrinogen, og projektet undersøger også, om de forskellige typer af fibrinogen er arvelige.

4. App til folk med spiseforstyrrelser

På Psykiatrisk Afdeling i Odense håber forsker Maria Mercedes Guala at kunne hjælpe patienter med spiseforstyrrelser med en app.

Patienterne skal være med til at udvikle spillet til appen sammen med forskere, og spillet skal bruges til at hjælpe dem til at få en bedre forståelse af deres egen sygdom.

Cirka 75.000 mennesker i Danmark lider af en spiseforstyrrelse, hvor de hyppigst forekommende er bulimi, anoreksi og tvangsoverspisning. Mange er helt unge mennesker, der også er plaget af andre psykiske lidelser.

5. Motion mod betændelse i tarmen

Et forskningshold under Ken Lund på Odense Universitetshospital undersøger, om let motion og en sundere kost kan hjælpe patienter med Chrons sygdom, der er en kronisk betændelsestilstand i tarmen.

Årsagen til hvorfor mennesker udvikler Chrons er ukendt, og sygdommen behandles både med medicin og kirurgi.

Et Sundere Syddanmark

"Et Sundere Syddanmark" er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn og TV SYD.

De fem deltagende sygehuse er Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Region Syddanmark.