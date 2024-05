En god relation til naboen kan forebygge konflikt

Konfliktmægler Mie Marcussen oplever, at langt flere henvender sig for at få hjælp til en nabokonflikt, de ikke selv kan løse.

Derfor kommer hun nu med et råd, der skal forebygge fremtidige nabokonflikter.

- Mennesker i konflikt kan slet ikke se løsningerne. Rigtig mange konflikter kan løses ved at have en god kontakt til sin nabo - altså bare det, at man har talt sammen i fredstid - det betyder, at det bliver noget nemmere at tage dialogen, når der så er en konflikt, siger Mie Marcussen.

Men dialogen er blandt at tage, hvis man ligesom Børkop Cykler og genboen til forretningen, ikke har en nær relation. Den historie kan du se mere om på TV SYD Play.