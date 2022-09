Energinet øger kontrol med gasledning efter lækager - måske er der tale om sabotage

I dag indvies gasledningen Baltic Pipe i Polen med deltagelse af blandt andre statsminister Mette Frederiksen. Stort set samtidig har tre lækager på gasledningen fundet sted ved Bornholm.

Det kalder statsministeren "svært at forestille sig, at det er et tilfælde", og regeringen vil ikke afvise, at der kan være tale om sabotage.

Energistyrelsen har derfor bedt Energinet om at hæve beredskabsniveauet for el- og gassektoren i Danmark.

- Brud på gasrørledninger sker yderst sjældent, og derfor ser vi grund til at hæve beredskabsniveauet som et resultat af de hændelser, vi har set i løbet af det seneste døgn, siger direktør for Energistyrelsen Kristoffer Böttzauw.

Ekstra kontrol ved andre ledninger

Efter det seneste døgns hændelser er beredskabsniveauet nu hævet til orange, hvilket er det næsthøjeste niveau.



- Vi ønsker at sikre grundig overvågning af Danmarks kritiske infrastruktur for at styrke forsyningssikkerheden fremadrettet, siger Kristoffer Böttzauw.

Til Ritzau fortæller Kristoffer Böttzauw, hvad det forhøjede beredskabsniveau mere præcist indebærer:



- Det består blandt andet i, at man kontrollerer den fysiske sikring af vitale bygninger og installationer. Man sikrer, at hegn er intakt, at ens overvågning virker, og at der er regelmæssigt tilsyn. Og at man begrænser adgang mest muligt.

Danske F-16-fly blev mandag sendt på vingerne for at affotografere området.