EP-kandidater venter spændt på resultatet af deres arbejde

Han ser tilbage på en fin valgkamp, der dog har været hårdere end andre valgkampe med et regionalt og kommunalt fokus.

- Valgkampen er ikke "bare" i Syd- og Sønderjylland. Det er i hele landet. Det tærer på kræfterne på en anden måde. Der har været en anden mediebevågenhed fra landsdækkende kanaler, og man kommer ud andre steder, hvor man er mindre kendt, siger han.



Husk at stem

I Broager har Enhedslistens EP-kandidat, Selma Bolø, travlt med at lave indhold til sociale medier. Hun brevstemte for et par dage siden, så valgdagen står på TikTok og Instagram, hvor hun minder følgerne om, at de skal bruge deres stemme.

- De fleste har besluttet sig for, hvor de skal sætte deres kryds, så nu handler det om at få dem ud at stemme, siger hun.

I løbet af valgkampen er sådanne påmindelser kommet flere gange fra Selma Bolø, der for første gang står på stemmesedlen til et EP-valg.