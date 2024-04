Fjernevarmeprojektet i Vejle står til at modtage 5,4 millioner kroner, og det falder i god jord hos talsmanden for Vonge-Kollemorten Fællesvarme, Kenneth Elkjær Larsen.

- Det er en fantastisk nyhed for os. Vi skal forbinde to små byer, Vonge og Kollemorten, med en fjernvarmeledning, og det ville være meget dyrt for os uden tilskud, siger Kenneth Elkjær Larsen.