Bedstefar har oplært næste generation til at fortsætte murerfaget

Startede som barn

Emil Poulsen voksede op på passagersædet i firmabilen. Han kørte jævnligt med sin bedstefar på job i weekender og ferier, så der var ingen tvivl om, hvilken uddannelse, der var den rigtige.

- Jeg ringede til ham, da jeg skulle til at søge lærerplads for at høre, om jeg ikke kunne komme i lære hos ham, siger Emil Poulsen.