De unge mangler - Nu skal seniormedarbejdere til at arbejde i flere år

De unge mangler

Det er det formentlig. For Elis har samme udfordring, som så mange andre virksomheder. Gennemsnitsalderen er ret høj. Her er 31 ud af de i alt 67 medarbejdere over 55 år. Netop skillelinjen for, hvornår man kommer i kategorien seniormedarbejder.

- Det er ikke så nemt som tidligere at få unge medarbejdere. Før i tiden kom de fra skolen for at få et job. Nu skal vi være heldige, hvis de er her et år, inden de skal videre i deres studier, siger afdelingsleder i Elis i Løgumkloster, Helle Holst.

Puslespil

Heldigvis er seniormedarbejderne i høj kurs. De er erfarne og stabile, har få sygedage, har ingen barnets første sygedage, er fleksible med hensyn til ferier, skaber ro.... listen er lang. Altså en række gode grunde til at motivere dem til at blive på arbejdspladsen, så lang tid som muligt.

- Vi vil gerne gå langt for at bevare vore seniormedarbejdere, men det er selvfølgelig et puslespil, fordi mange gerne vil have fri om fredagen. Men vi forsøger at løse det, siger afdelingsleder på Elis i Løgumkloster, Helle Holst.