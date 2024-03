- En chokerende, forfærdelig nyhed, at Søren Pape Poulsen er død. Alt, alt for tidligt. Sender varme tanker til hans pårørende. Og sympati til Konservative, der har mistet deres formand. Respekt for Sørens indsats for land og folkestyre - æret være hans minde, skriver Socialdemokratiets Jesper Petersen.

Også Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen, Venstres Anni Matthiesen, Dansk Folkepartis tidligere formand Kristian Thulesen Dahl og økonomiminister Stephanie Lose (V) har sendt en sidste hilsen til Pape på X.