Hættemågerne er bukket under på grund af fugleinfluenza H5N1.

Det skriver DOF - Dansk Ornitologisk Forening - på sin hjemmeside.

DOF skriver blandt andet, at der er god grund til at holde et vågent øje med udviklingen i kolonierne af kystfugle, for i vores nabolande mod sydvest er der i øjeblikket massedød blandt hættemåger.