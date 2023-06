Hundredvis af måger døde: - Absolut ikke normalt det her

- Hvis der er kontakt mellem smittede vilde fugle og for eksempel høns, så er risikoen for, at hønsene bliver smittet meget stor, fortæller Thomas Bregnballe og fortsætter:

- Den helt store bekymring er, at et pattedyr spiser en smittet høne eller vild fugl og bliver smittet med influenzaen, som så har muteret sig, så den kan smitte fra pattedyr til pattedyr. Skrækscenariet er jo så, at mennesker bliver smittet.