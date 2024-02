Her er 10 gode bud på aktiviteter i vinterferien

Alle børn mellem fire og 12 år kan prøve, om de har, hvad der skal til for at blive soldat i 1864. Historiecenter Dybbøl Banke lærer også alle interesserede besøgende at løfte et gevær rigtigt, sy en knap i og skrive med morsekode.

Historiecenteret formidler hele ferien om livet som soldat under krigen i 1864, og der er særligt fokus på de kolde vintermåneder ved krigens begyndelse. Gennem spændende fortællinger og aktiviteter lærer man mere om soldaternes liv, udrustning og udfordringer på slagmarken.

Aktiviteterne foregår udendørs, men hvis det bliver for koldt, kan man bage sin egen pandekage over det varme bål eller støbe en kugle til sit gevær. Husk varmt tøj og godt fodtøj til en kold dag ved fronten.