Julelys og julemand er udfordret af corona: Her er alternativerne

Skruer op for julelysene i en mørk tid

I Fredericia har de også tænkt i nye baner, for når mørket sænker sig, er der for alvor skruet op for julestemningen i år. Resten af året kan du opleve lysfigurer, et julelys-indpakket rådhuset og lysende portaler rundt omkring i midtbyen, som ud over den traditionelle julebelysning, skal kaste glans over Fredericia i juletiden - til glæde for fredericianerne og byens gæster.

På Facebook skriver kommunen, at det skal være trygt og ikke mindst hyggeligt at tage på juleshopping i Fredericia, og de opfordrer til at komme ud og kigge og nyde julebelysningen alt imens vi alle husker at holde god afstand.