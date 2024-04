Kommuner åbner for brevstemmer til EU-valg

Her åbnes der nemlig for at brevstemme i landets kommuner.

På trods af at det hedder en brevstemme, skal stemmesedlen ikke nødvendigvis afleveres som et brev.

Afstemningen kan foregå, ligesom man kender det fra en traditionel valgdag, hvor man kan afgive sin stemme på for eksempel borgerservicecentre, biblioteker eller uddannelsessteder.

Flere brevstemmer

At brevstemme frem for at møde op på selve valgdagen er en mulighed, som flere og flere vælgere benytter sig af.

Ved folketingsvalget i 2022 stod brevstemmer for næsten ti procent af de afgivne stemmer, og det tal har aldrig været højere.

Men flere brevstemmer betyder ikke nødvendigvis, at valgdeltagelsen også stiger.

Tidligere har valgforsker Kasper Møller Hansen, der er professor ved Københavns Universitet, forklaret, at dem, der brevstemmer, typisk ville stemme uanset hvad.