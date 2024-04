Kvinde efterlyses for bedrageri

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anmeldelserne blev modtaget af politiet mandag den 15. april. Under forløbet har kvinden mødt op på adresser og udgivet sig for at være foruretteredes bank med henblik på at franarre kreditkort.

Kvinden beskrives som lys i huden, omkring 150-160 centimeter høj og spinkel af bygning.

Den efterlyste var iført en tynd mørkegrøn vindjakke med stafferinger på ærmerne, hætte og sorte bukser. Hun havde også medbragt en smartphone på adresserne.

Hvis man har set kvinden eller har oplysninger til sagen kan politiet kontaktes på 1-1-4.