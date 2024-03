Landmændene skal ud på markerne snarest, men mange kan ikke

Sådan siger Finn Olsen, der er planteavlskonsulent hos rådgivningsvirksomheden Spiras, der blev til i 2023 efter en fusion af tre forskellige landbrugsforeninger.

Han lever af at vejlede landmænd med deres markdrift.



Det er de enorme mængder nedbør, der har gjort markerne ufarbare, og det er på høje tid, at landmændene kommer ud.

- Landmændene vil gerne have forårssæd i jorden, men de kan ikke køre ud. Det piner dem meget nu. Den sidste måned har de gerne villet køre gødning ud, men gyllevognene har holdt stille. Normalt ville man gøde sidst i februar, men det har været helt umuligt. De har næsten sat en måned til allerede, siger Finn Olsen.



Forårssæden skal senest i jorden i starten af april, så der er stadig lidt tid at løbe på. Omvendt sort ser det ud for vintersæden, der allerede er i jorden. 2023 var det vådeste år nogensinde, og januar og februar lå nedbørsmæssigt henholdsvis 30 og 104 procent over normalen.

Det betyder, at frøene og planter i de områder, hvor markerne har stået under vand, enten er døde eller svækket.

- Vandet på markerne er noget, der bekymrer landmændene. For det får afgrøderne til at rådne, og det får også konsekvenser for hele den kommende høstsæson, siger Finn Olsen.