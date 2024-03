Søer på markerne forsvinder, men de spøger stadig

For sent?

Det betyder dog ikke, at landmændene ikke kan komme efter det. For det er muligt at genså i de døde områder.

Er det overhovedet muligt at få sået nye afgrøder, hvis nogle af dem er gået til i vand?

- Vi kan sagtens så en måned endnu. Men høsten kommer i august, og uanset hvad er høstsæsonen er den samme. Vi er kun i marts. Hvis vejret arter sig, skal vi nok få vårsæd i. Men vi skal så senest i starten af april, siger Finn Olsen.

Det er især den sydøstlige side af Jylland, der er ekstra udsat over for ophobning af vand på markerne, fordi jorden her er mere leret og landskabet mere bakket.

Men Finn Olsen er ikke bekymret for, om det våde 2023 og til dels 2024 vil give sig udslag i prisskiltene i supermarkederne.

- Hvis Danmark lå i en osteklokke, og vi skulle se isoleret på det, så kunne det godt påvirke priserne, hvis det blev en dårlig høst. Men hvis vi får et dårligt udbytte, kan vi købe billigt korn fra udlandet, siger han.