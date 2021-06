Landmand krydser fingre for, at fælden klapper ned over gasprojektet

Energinet i retten

Anker Bruhn er nemlig en af de landmænd, der har været med til at hyre en advokat og slæbe Energinet i retten for at stoppe Baltic Pipe-projektet. Advokaten repræsenterer 100 lodsejere langs gasledningen.

- Mit arbejde, for de lodsejere, består i at hjælpe dem på to fronter. Den ene front drejer sig om at få sikring for, at de får den rette erstatning, og den anden front drejer sig om at få vurderet, om projektet er lovligt, siger Søren Nørgaard Sørensen, der er advokat ved HjulmandKaptain.

En række ubesvarede spørgsmål

Meget af arbejdet er gjort. Rørene ligger klar, og de skal forsyne Danmark og Polen med naturgas. Planen er, at der bliver lukket op for hanerne i oktober 2022. Men hvad nu hvis projektet skrider tidsmæssigt, og der ikke er gas til polakkerne til den tid?