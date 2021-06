Livreddertårne bemandes: Livreddere rykker ind på seks strande i Syd- og Sønderjylland

Derfor opfordrer TrygFonden også de besøgende på landets strande til at holde øje med rød-gule livredderflag i strandkanten, for de markerer de områder, som livredderne har et særligt øje på, og hvor badeforholdene er tjekket.

- Hvert år er der badegæster, som bliver overrasket over fralandsvind eller fanget i revlehuller og stærk strøm langs moler og høfder, og selv den bedste svømmer kan komme i vanskeligheder og få brug for hjælp. Så det giver en ekstra sikkerhed, når der er livreddere, der holder opsyn og er klar til at gribe ind, siger Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning, i en pressemeddelelse.