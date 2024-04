Lukning af Danish Crown slagteri skaber arbejde i Sydjylland

Det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.



Det vil ifølge Danish Crown medføre, at knap 1200 stillinger bliver nedlagt. Samtidig vil det betyde, at der vil blive skabt op mod 300 nye stillinger i Horsens, Herning, Vejen og Blans ved Sønderborg, lyder det.

- Det er en tung beslutning at skulle lukke slagteriet i Ringsted og i særdeleshed at skulle sige farvel til dygtige og vellidte kolleger, men det er et nødvendigt skridt i vores bestræbelser på at udvikle Danish Crowns position som en moderne fødevarevirksomhed, siger topchef i Danish Crown Jais Valeur i meddelelsen.