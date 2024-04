Manglende brug af kontanter presser hjemløseavis

Her foregår mindst halvdelen af betalingerne i dag på MobilePay - og det har fået salget til at falde. Ifølge Hus Forbi er salget faldet med 40 procent de sidste seks år.

- I gamle dage havde man typisk lidt kontanter i lommen, og så var det nemmere lige at købe avisen med på vejen, siger sekretariatsleder Lærke Demant-Ladefoged fra Hus Forbi.



Et andet problem ved det næsten kontantløse samfund er, at mange Hus Forbi-sælgere ikke har en bankkonto eller MobilePay på grund af deres udsatte liv. Hus Forbi tilbyder dem derfor en betalingsløsning, hvor pengene går ind på et kort, men det er ikke en god løsning for alle.

- Det kræver en del at administrere og kan være sårbart for sælgerne, der ofte mister deres kort, siger sekretariatsleder Lærke Demant-Ladefoged.

40-årige Florin Tudor er en af dem, der lever af at sælge Hus Forbi. Han sælger aviser alle ugens syv dage i Vejle. Via avissalget tjener han penge til mad og til sine børn, der bor i Rumænien.

Pengene går til børnenes mad, tøj og skolegang.