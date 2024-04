Efter 20 år i spidsen for organisationen trækker Klaus Rasmussen sig som koncerndirektør i SønderjyskE. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

Dog forlader Klaus Rasmussen ikke skuden. Han kommer til at varetage en rolle som rådgiver for koncernen og bestyrelsen. Udover det fremgår det af pressemeddelelsen, at han ønsker at give SønderjyskE Ishockey mere opmærksomhed, han fortsætter derfor som administrerende direktør og sportschef for selvsamme.