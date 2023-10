Mr. Givskud Zoo går fra borde og på pension

Det begyndte med, at en meget ung Østerballe fulgte en forelæsning af den legendariske professor Waldhaut.

- Han fortalte, at man ikke vidste ret meget om muldvarpe, fordi de bor under jorden. Så sagde jeg, at det var da for dårligt, at man ikke vidste noget om et dyr, der findes lige under jorden, og så blev professoren skidesur. Det blev jeg så tosset over, at jeg brugte et halvt år på at lave en fælde, der kunne fange muldvarpe levende.

Efter et halvt år kunne den kommende Zoo-direktør præsentere sin muldvarpefælde.

- Jeg var bange for, at han ville blive sur igen, for der var jord og alt muligt på fælden, da jeg slæbte den ind på professorens kontor, fortæller Richard Østerballe her mange år efter.