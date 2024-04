Nervekrigen om kvindelig værnepligt fortsætter

Hvad Vanopslagh bygger det på, og hvad han mener konkret, vides ikke. Men én ting er sikkert:

Regeringen vil have kvindelig værnepligt. Men Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne siger nej.



Og det kan der åbenbart ikke rokkes ved.

- Vi kommer ikke til at gå ind for kvindelig værnepligt. Det står klart for alle i dag, siger Støjberg efter mandagens forhandlinger.

Her håbede forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) at kunne lande en aftale omkring kvindelig værnepligt.

Fortsætter

Forhandlingerne fortsætter tirsdag aften.

Forsvarsordfører Alex Ahrendtsen (DF) skyder på LA og DD. Han kalder Vanopslagh og Støjberg for "uforberedte partiledere". Det afviser duoen dog.

- Vi kan ikke blive enige alle sammen. Men vi har strakt os langt i forligskredsen med hensyn til en model.

- Ministeren har også strakt sig langt på vegne af regeringen, så vi undgår at opsige forliget, hvilket vil være en ulykke for det danske forsvar, siger DF'eren.