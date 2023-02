Nødråb fra Sydals: Kirkeugler synger på sidste vers

Kirsten Giftekniv

Han sidder i en arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet. Den har fået penge til at støtte bestanden. Det sker ved at sætte beskyttende hegn op, lave redekasser og fodre med daggamle kyllinger.

- Det vil forhåbentlig give større mulighed for at få flere af parrets unger på vingerne, så vi på den måde kan få flere kirkeugler i Danmark.

Man prøver også at agere "Kirsten Giftekniv" ved at lede ugler hen til hinanden. Men det er ikke nemt.

Han opfordrer gerne folk til at kontakte ham, hvis man er overbevist om, at man har en kirkeugle i nærheden. Det kan man gøre ved at sende ham et foto af kirkeuglen eller dens gylp eller fjer. Skriv til ham på: dichmann@tytoalba.dk.