Ny undersøgelse: Mange tusinde kræfttilfælde kan forebygges ved lovgivning

Det er første gang, at forskere sætter danske tal på, hvor mange kræfttilfælde, der kan forebygges. Tallene er i tråd med udenlandske opgørelser og bekræfter, at der er et kæmpe potentiale til at forebygge kræft i den danske befolkning.

- folkesundheden halter

I dag, fredag den 4. februar, er det World Cancer Day.

Kræftens Bekæmpelse markerer den globale begivenhed ved at slå et slag for forebyggelse og mere lighed i sundhed. Det sker med afsæt i den nye undersøgelse, der også er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports.

- Folkesundheden i Danmark halter, og det ser vi blandt andet på kræftområdet. Men også i forhold til diabetes, hjerte-karlidelser og andre store folkesygdomme. Det er uforståeligt, at man ikke politisk gør mere for at forebygge - det ville spare mange mennesker for lidelse og alvorlig sygdom, og det ville spare sundhedssystemet for mange penge, siger Jesper Fisker, der er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, i pressemeddelelsen.

Forskerne bag undersøgelsen har beregnet, at 8.617 tilfælde af de hyppigste kræftsygdomme - bryst-, lunge-, tyktarms- og modermærkekræft - potentielt kunne forebygges. Brystkræft er blandt andet koblet til overvægt og alkohol, rygning og luftforurening kan give lungekræft, mens rygning, overvægt og alkohol kan øge risikoen for tyktarmskræft.

- Tobak er ikke overraskende den største synder. Omkring 15 pct. af alle kræfttilfælde i Danmark kunne undgås, hvis ingen røg. Derfra er der et stykke ned til uv-stråling, der med små 6 pct. er nummer to på listen. Overvægt indtager tredjepladsen med lidt mere end 3 pct. fortæller seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse Brian Køster, en af forskerne bag undersøgelsen.

- skal i højere grad på politisk dagsorden

Regeringen har meldt ud, at den senest 1. april kommer med et udspil til fremtidens sundhedsvæsen.

Men Jesper Fisker peger på, at vi i Danmark er berøringsangste overfor at bruge lovgivning til at forbedre folkesundheden. Danmark er f.eks. et af de eneste lande i Europa, hvor unge under 18 år kan købe alkohol og gå i solarium. Og prisen på tobak er stadig for lav.



- Vi skal forebygge på en helt ny måde. Sundhed skabes mange andre steder end i sundhedsvæsenet. Derfor er det nødvendigt med ambitiøse forpligtende målsætninger, og at lovgiverne tænker forebyggelse bredt ind alle politikområder - ikke kun sundhed, siger Jesper Fisker.