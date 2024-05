Om ganske få dage lukker 'ynglevinduet' for storke

Dermed er det sidste udkald, hvis der skal komme unger i de reder, hvor der ikke allerede er lagt æg.

I Sønderjylland er der lige nu tre kuld unger på vej i henholdsvis Smedager, Jejsing og Rens. Men i rederne i Kliplev, Saksborg, Sæd, Bjerndrup og Uge er der fortsat muligheder.

- I Kliplev sidder der et par, jeg har store forhåbninger til vil yngle i år, siger Mogens Lange fra Storkene.dk.

Knap så optimistisk er formand, Jess Frederiksen. For vejret dette forår har ikke just været gunstigt for storkefremgang.