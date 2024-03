Oprør mod dåsepant har ingen gang på jord

Men i Tyskland er der oprør over den nye beslutning, da det ifølge tyske politikere vil koste omkring 3000 arbejdspladser hos grænsebutikkerne og deres leverandører. Derfor har de sendt et opråb til den tyske miljøminister Steffi Lemke (De Grønne).

Men ifølge TV 2s EU-korrespondent Lise Toft Hessellund er der ikke noget at komme efter.

- Det er umiddelbart en kende for sent. Teoretisk set er der en mulighed, fordi de tekniske detaljer i forhold til juraen skal helt på plads, før det er endeligt, men det meget sjældent, at sager åbnes igen, når de er nået hertil, siger hun.

Det er den slesvig-holstenske erhvervsminister Claus Ruhe, SSWs forbundsdagsmedlem Stefan Seidler og EU-parlamentarikeren Rasmus Andresen, der sammen har skrevet en indtrængende appel til den tyske miljøminister, Steffi Lemke (De Grønne).

De ønsker, at der laves en international pantordning, hvor tyske dåser også vil kunne indløses i Danmark.