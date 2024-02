Organdonation deler vandene - formand for Det Etiske Råd forstår politikerne

68-årige Leif Vestergaard Pedersen har siddet som formand i Det Etiske Råd i fem år. I den tid han har siddet, har organdonation været på dagsordenen én gang, og det mundede ud i en anbefaling i 2022, hvor 15 ud af rådets 16 medlemmer anbefaler, at vi bevarer ordningen med, at danskerne selv skal gå i donorregisteret for at tilmelde sig.

De anbefaler ikke, at man laver det, de kalder, et 'formodet samtykke', hvor man som 18-årig automatisk bliver medlem af donorregisteret.



- Ved et 'formodet samtykke', som regeringen nu lægger op til, gør man op med det princip, at man selv bestemmer over sit liv og sin krop. Vi har selvfølgelig diskuteret i Det Etiske Råd, om vi kunne give køb på det princip, for der er mange mennesker på ventelisten for organdonationer. Og det kunne man måske godt, hvis det gav flere donorer. Men den effekt ser det ikke ud til, at sådan en beslutning vil få, siger Leif Vestergaard Pedersen og uddyber:

- Alle undersøgelser viser nemlig, at 'formodet samtykke' rent faktisk vil kunne betyde, at færre ender med at tage aktivt stilling til organdonation. Nogle mennesker bliver nemlig vrede over, at staten siger, at deres organer er statens ejendom. Derfor har vi ikke kunnet støtte ideen.