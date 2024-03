Pant på dåser rykker nærmere - ministerråd stemmer for

En ordning med pant på dåser med øl og sodavand købt i Tyskland er rykket et skridt nærmere. EU's ministerråd har således stemt for en ny emballageforordning. Det skriver miljøminister Magnus Heunicke (S) på X.

- Vi har kæmpet i 20 år for at få pant på dåser fra de tyske grænsehandelsbutikker. Med det her forslag vil det lykkes, skriver ministeren på X.

Regeringen ønsker, at der bliver indført pant på dåser købt i Tyskland for at begrænse mængden af dåser, som ender i den danske natur.

- Det vil være en sejr for os, men det er i særdeleshed en sejr for den danske natur. Vi vil slippe for en stor del af de ti tusindvis af dåser uden pant, der flyder i vores natur, skriver Magnus Heunicke.

Før forordningen kan træde i kraft skal EU Parlamentet også godkende den.

Flere politikere fra grænseområdet kæmper imod ordningen med henvisning til, at det vil koste arbejdspladser, hvis der ikke samtidig bliver mulighed for at returnere dåser købt i Tyskland i Danmark og få panten retur.