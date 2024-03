Tyske politikere i opråb mod pant på dåser

Det vil potentielt koste omkring 3.000 arbejdspladser i hos grænsebutikkerne og deres leverandører, hvis danske politikere får held til at få indført tysk pant på dåser solgt til danskere i grænsehandlen, uden at panten kan returneres i Danmark.

Sådan lyder det i et brev fra flere tyske politikere til den tyske miljøminister Stefi Lempke. Det skriver Flensborg Avis.

Miljøminister Magnus Heunicke har presset på for, at der som en del af EU's kommende emballageforordning fremover skal betales tysk pant på dåser med øl og sodavand, selvom de er solgt til danskere, der tager dem med over grænsen. Tiltaget skal begrænse mængden at tomme dåser i naturen.



Samlet set i perioden fra 2018 og frem til 2023 har Danmarks Naturfredningsforening alene i Syd- og Sønderjylland til sin årlige affaldsindsamling fundet 75.000 dåser i naturen, ifølge Politiken.