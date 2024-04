Politiker ønsker specialiseret rejsehold i jagt på bagmænd

I kølvandet på afsløringerne efterspørger Karina Lorentzen nu politisk prioritering af området og flere ressourcer til blandt andet uddannelse af politibetjente.

- Det er det, der skal til for at få nogle flere domme ud af det her. Og vi kan se, at det kan lade sig gøre i Norge og i Belgien. Der har de for eksempel langt flere sager, hvor de får dømt nogen for menneskehandel, siger Karina Lorentzen til TV SYD.

Flere ressourcer

Derfor er det ifølge hende en opgave, som justitsministeren bør tage på sig, siger hun.

- Jeg mener faktisk, der er ret meget vi kan gøre, men det kræver ressourcer og det skal prioriteres, og det mener jeg faktisk vi er nødt til at gøre politisk, siger Karina Lorentzen.



- I virkeligheden burde vi have et rejsehold, som havde speciale i det her. Og som tog hele paletten af efterforskningsværktøjer i brug og fik knaldet de netværk, der ligger bagved, siger hun.