Da den prostituerede åbnede døren, afslørede hun det, ingen måtte høre

Et lovligt arbejde, men en ulovlig chef

Det er lovligt at sælge sex i Danmark. Men det er ulovligt at tjene penge på, at andre prostituerer sig. Det kaldes rufferi.

Men selvom der er flere tegn på, at der er bagmænd, som tjener på andres prostitution ved eksempelvis at udleje lokaler til det, så er det sjældent, at nogen bliver dømt for det.

Ifølge Rigspolitiet er det kun sket en enkelt gang de seneste fem år, at en udlejer er blevet dømt for rufferi.

- Det er et område, som Sydøstjyllands Politi tager alvorligt, og hvor vi løbende iværksætter indsatser og efterforskning, siger vicepolitiinspektør Torben Simonsen fra Sydøstjyllands Politi.

Sydøstjyllands Politi foretager jævnligt kontroller i prostitutionsmiljøet, hvor de blandt andet retter opmærksomheden mod personer, der kan have være udsat for menneskehandel eller menneskeudnyttelse.

Under kontrollerne går politiet i dialog med kvinderne og forhører dem blandt andet, om de er der af egen fri vilje.

Nogle gange ender det med, at de prostituerede bliver udvist af Danmark, men andre gange får politiet også mere viden, som gør dem i stand til at komme tættere på eventuelle bagmænd.