Programmet viser blandt andet, at kronprinsparret og dronning Margrethe forlader Amalienborg, knap halvanden time inden at tronskiftet officielt proklameres fra balkonen på Christiansborg Slot klokken 15 søndag. Derudover fremgår det også, at statsminister Mette Frederiksen (S) mandag 15. januar kommer med en mundtlig meddelelse fra den nye konge til Folketinget, skriver Ritzau.