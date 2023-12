Regeringen regner med bred aftale om færre affyringsdage

I et lovforslag ønsker regeringen, at der i fremtiden kun må fyres fyrværkeri af den 31. december og den 1. januar, hvor det nu er tilladt at fyre af fra den 27. december.

Politisk ordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen, øjner ikke de store problemer med at få forslaget ført ud i livet.

- Jeg tror, det er meget sandsynligt. Dels har vi flertal i regeringen, men Dansk Folkeparti har også fremsat et forslag, som har nogle af de samme tanker. Vi har selvfølgelig også drøftet spørgsmålene med partierne løbende, så jeg forventer, vi får en bred aftale, siger han.

Holdningen fra regeringen møder også genklang hos flere borgere. I en Megafonundersøgelse for TV2 bakker 75 procent op om færre affyringsdage.

53 procent af de adspurgte ønsker sågar et totalforbud af salg af fyrværkeri til private. Så langt er regeringen dog ikke klar til at gå.

Regeringen forventer at fremsætte lovforslaget i februar.