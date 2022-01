Så meget er varmepriserne steget - se hvor mange i din kommune der er ramt

Det kan også være en fordel at investere i en varmepumpe, da der er mange penge at spare.

Tal fra videnscentret Bolius viser nemlig, at hvis en familie i januar 2021 havde brugt naturgas til at varme deres hjem op med, så ville familien have brugt 1.800 kroner. I år ligger det tal på 3.400 kroner, hvilket er godt og vel en fordobling.

Hvis familien derimod havde brugt en varmepumpe i januar 2021, så havde det kostet 800 kroner, mens det i januar i år koster 1.460 kroner. Dermed vil man kunne spare omkring 2.000 kroner om måneden på varmeregningen.

I denne uge mødes Folketingets partier med klimaminister Dan Jørgensen (S) for at drøfte de stigende energipriser. Det sker efter, at flere partier har foreslået, at staten skal give en hjælpende hånd til de personer, der er hårdt ramt af de stigende priser.