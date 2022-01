Minister indkalder til drøftelser om hjælp til danskere, der rammes af stigende energipriser

- Vi er meget optaget af, at der er selvfølgelig ikke er nogen, der må sidde og fryse i en vinter i Danmark. Sådan et land er vi ikke. Derfor skal vi meget nøje holde øje med udviklingen, men jo også sørge for at de tiltag, vi har lavet, kommer ud og virker de steder, hvor de skal, siger ministeren.

- Nu skal vi så drøfte med Folketingets partier om og i så fald hvad, vi kan gøre mere.

K og DF: Staten sparer penge - de skal ud til danskerne

Stigende energipriser har i en periode været med til at gøre hverdagen dyrere for danskerne. Tendensen fortsatte i december, hvor forbrugerpriserne steg med 3,1 procent i forhold til samme måned året før. Det viste en opgørelse fra Danmarks Statistik tidligere på ugen.

Det er særligt prisstigninger på elektricitet og benzin, der har trukket forbrugerpriserne op.

Flere partier har derfor på det seneste påpeget, at det haster med at finde en løsning, så danskernes el- og varmeregning bliver billigere igen.

Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti peger for eksempel på, at de milliarder, som staten sparer på grund af de høje energipriser, skal deles ud til de danskere, der er hårdest ramt af prisstigninger.

For at holde hånden under producenterne af vedvarende energi som vindmøller og solceller, har staten garanteret dem en mindstepris, så de bliver kompenseret i perioder, hvor energiprisen er særligt lav. Nu hvor elprisen er langt højere, sparer staten således pengene, der ellers blev udbetalt i støtte.

- Vi har en akut udfordring med meget høje elpriser lige nu. Der er jo penge i systemet, fordi regeringen har i hvert fald 2,7 milliarder, der ikke er brugt på grund af de høje elpriser. Nogle af de midler kan gives tilbage til de borgere og erhverv, der er hårdest ramt, siger Katarina Ammitzbøll, der er energiordfører for de konservative.

Hendes ordførerkollega hos Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, stemmer i:

- Staten sparer rigtig mange penge på grund af de høje elafgifter. De penge synes vi, man skal give som et pristillæg til især de folk, der er hårdest ramt af de høje el- og varmepriser. Det er især pensionister og folk i den lave del af indtægtspyramiden, der ikke har så høje lønninger, siger han.

Borgerlige er ikke imponerede

Morten Messerschmidt jubler dog ikke over at blive indkaldt til forhandlinger nu. Indkaldelsen kommer alt for sent, mener Messerschmidt, der beskriver forløbet som en "pinagtig affære".

- Det er virkelig noget, der haster. Vi har prøvet gennem måneder at råbe regeringen op, og regeringen har henvist til, at man har afsat en lille pulje på finansloven.

Hos de konservative er Katarina Ammitzbøll heller ikke imponeret.

- Jeg er bare ret skuffet over, at man ikke har gjort noget. Det er ikke noget, der bare er kommet. Vi så det jo allerede i efteråret, siger hun.