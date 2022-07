Så meget koster turen for at tanke billig benzin i Tyskland

Morten Bruun Pedersen holder fast i, at man skal tænke sig godt om i forhold til en køretur efter brændstof, og han tror ikke, det vil få den store effekt over for politikerne.

- Det kan selvfølgelig tage noget af efterspørgslen ud af Danmark, hvis flere kører til Tyskland, men jeg tvivler på, at det vil have en større effekt på de danske priser, fordi vi står i en mangelsituation i forhold til brændstof, og jeg tror ikke, den danske regeringen har tænkt sig at ændre på afgifterne her, siger han.

Hos FDM er man dog ikke i tvivl om, hvad man bør gøre.

- Vi kan ikke forstå, at de danske politikere har negligeret det her problem så meget. Hvis ikke, de vil gøre mere ved befordringsfradraget, så synes vi, at man skal kigge mod Tyskland, fastslår Torben Lund Kudsk.