Sådan kan du undgå digitale sexkrænkelser

Vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi Christian Østergaard anbefaler forældre at interessere sig for deres børns færden på de sociale medier. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Flere og flere bliver udsat for digitale krænkelser.

Sådan lyder det fra vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi Christian Østergaard. I samarbejde med Trygfonden har politiet indledt en kampagne, der skal sætte fokus på at forebygge digital kriminalitet. Den hedder Den Sikre Side.

- Det går ud på, at enten politi eller SSP tager ud i 7. klasser og fortæller om de farer, man kan blive udsat for på nettet, siger Christian Østergaard.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker lige nu en sag, hvor potentielt over 100 piger kan være blevet udsat for sexafpresning. Det er en 22-årig mand fra Varde-området, der er siget for blufærdighedskrænkelser, voldtægt og anden kønslig omgang end samleje mod et stort antal teenagepiger.

Ifølge DR skulle kontakten mellem den 22-årige og pigerne være begyndt på de sociale medier og herefter udviklet sig. Det, der også hedder grooming, hvor en krænker opbygger en relation til et offer med henblik på at begå et seksuelt overgreb.

Læs også Over 100 piger kan være en del af sag om sexafpresning