Simulator skal køre unge i stilling til trængt fag

Uanset hvad er manglen til at tage at føle på.

Og derfor bliver lastbilen kørt ind i cirka 120 danske skolegårde om året.

- Vi har fundet ud af, at vi skal ud på skolerne og fange de ældste elever for at få dem til at se, at der er en branche, der hedder transportbranchen, som tilbyder nogle rigtig gode erhvervsuddannelser, og vi har mangel på chauffører, siger projektchef i Transportens Udviklingsfond, Magnus Køpke.