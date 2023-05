Sirenen lyder i dag klokken 12 - både på mobilen og udenfor

Også de fysiske sirener testes

Testen foregår i samme tidsrum, hvor de fysiske sirener testes. Det sker vanen tro den første onsdag i maj, når cirka 1000 sirener i master og bygninger landet over aktiveres.

Laila Reenberg forklarer, at man har haft overvejelser om, hvorvidt man skulle nøjes med at teste mobilvarslingen i et mindre område frem for hele landet.

- Vi er godt klar over, at vi forstyrrer stort set hele den danske befolkning. Men vi vil dels gerne teste, at systemet rent faktisk virker, hvis der bliver behov for at varsle i hele landet.

- Og derudover vil vi gerne gøre flest muligt bekendt med, hvad det er, siger hun.

Man kan hjælpe myndighederne med at evaluere premieren på systemet ved efterfølgende at udfylde et spørgeskema på brs.dk eller sirenen.dk.