Skolestart: Politiet gennemfører kontroller ved skoler i hele landsdelen

- Det er vigtigt, at skolevejene er sikre, så vi gennemfører også kontroller i år. Hvert år oplever vi, at bilister kører for hurtigt ved skolerne og tager for lidt hensyn til andre trafikanter, ligesom mange undlader at bruge sele på sig selv og ens børn, udtaler politikommissær Mads Bruhn Lund, der er operativ leder af færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.



Sikre skoleveje

Derfor vil politiet gennemføre kontroller ved skoler i hele politikredsen i den kommende tid.