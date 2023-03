Skovene breder sig i Syd- og Sønderjylland

Da mennesker for første gang kom til det, der senere blev til Danmark, var det dækket af skov. Skov indgår da også i et utal af talemåder, helt ude i skoven, ikke se skoven for bare træer og så videre. Men for hundrede år siden, omkring 1920, var der kun 7,5 procent tilbage. Kun 7,5 procent af Danmark var dækket af skov efter at først landbruget og senere byerne bredte sig.